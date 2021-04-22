Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Екатеринбурге вручили награды двум местным жителям, которым удалось спасти провалившуюся под лёд городского пруда семилетнюю девочку. Об этом сообщил начальник пресс-службе свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Девочка прогуливалась со своей семьей, но вскоре родители потеряли её из виду, отвлекшись на малыша в коляске. Ребёнок выбежала на подтаявший лёд и ушла под воду. К счастью, рядом находился 62-летний ветеран МВД, экс-замначальника свердловского управления ГИБДД Владимир Степанищев, вместе с женой кормивший уток, и 20-летний студент, спортсмен колледжа физкультуры с протезом вместо ноги Максим Якубовский.

«Увидев, что Максим, который с другой стороны набережной уже спешил на помощь к пострадавшей, может не успеть, Владимир, не раздумывая, бросился в холодную воду, спешно сняв куртку и ботинки», — сообщили в совете ветеранов свердловского главка МВД.

Девочку вытащили из воды и согревали до приезда скорой помощи.

В совете ветеранов наградили Степанищева знаком почета «За особые заслуги», а Якубовского — общественной наградой «За полезное». В ГУ МВД по Свердловской области также вручили мужчинам благодарственные письма.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 11 апреля 2021 года.

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