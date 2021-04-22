Владивосток, , 07:01 — REGNUM 21 апреля 2021 года российским авиакомпаниям предоставлены допуски на осуществление международных перевозок пассажиров за границу, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Росавиации.

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При этом, акцентируется, что решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов.

В приказе всего 212 воздушных линий с разрешенным допуском, в их числе два пункта касаются Владивостока. Авиакомпания Nordwind Airlines получила допуск на авиарейсы по маршруту Владивосток — Утопао (Таиланд). Периодичность полётов — семь раз в неделю.

Авиакомпания AZUR air два раза в неделю сможет выполнять полеты из Владивостока в Ларнаку (Кипр).

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Кипра официально включило Россию в «красную» категорию стран, которым с 1 апреля 2021 года разрешено въезжать в страну. Карантин проходить не потребуется.