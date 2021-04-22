Пермь, , 06:52 — REGNUM В Перми в рамках государственно-частного партнерства могут построить две школы. Стоимость проектов оценивается в 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Минэкономразвития региона получило пакет документов, которые содержат частную концессионную инициативу. Речь идет о строительстве в Свердловском районе Перми новых школ, рассчитанных на 1050 учеников каждое.

Предполагается, что один образовательный объект, появится в поселке Новые Ляды. Общий объем инвестиций в проектирование и строительство оценивается более чем в 1,4 млрд руб. Вторую школу планируют возвести на ул. Холмогорской. Инвестиции в строительство этого объекта могут составить более 1,5 млрд руб. Срок концессии по обоим проектам составляет 15 лет.

Правительство Прикамья уже приняло положительное решение о передаче муниципальных участков, на которых планируется строительство школ, в региональную собственность. В настоящее время регион готовит заявку на предоставление средств из федерального бюджета. Механизм предполагает на этапе строительства привлечение из бюджета России средств в виде капитального гранта в размере 95%. Также на этапе эксплуатации возможно софинансирование в счет платы концедента (инвестиционный платеж и проценты по кредиту) в размере 75%.