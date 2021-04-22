Ульяновск, , 06:50 — REGNUM В Ульяновской области снижается заболеваемость ОРВИ, но при этом превышение эпидемического порога сохраняется среди подростков. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 12 по 18 апреля, ОРВИ заболел 6741 человек. Это на 8,42% ниже, чем было неделей ранее (с 5 по 11 апреля), в том числе среди подростков заболеваемость упала на 19,6%.

Недельный эпидемический порог по совокупному населению ниже на 8,9%. При этом в ведомстве уточняют, что превышение (на 18,3%) наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе проведено более 832,2 тыс. лабораторных тестов на коронавирус в отношении свыше 796 тыс. жителей. Всего официально подтверждено 52,74 тыс. случаев заболевания.