Благовещенск, , 06:48 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил 21 апреля, отметил чрезвычайную важность квотирования для регионов в вузах бюджетных мест.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Читайте также: Путин: Россия — среди лидеров по доступности высшего образования

Амурской области, где ведётся строительство космодрома «Восточный» и газохимических производств, необходимы квалифицированные кадры.

«Этим вопросам мы уделяем очень много внимания: в Приамурье уже работают Центр опережающей профессиональной подготовки, Дом научной коллаборации, центр для одаренных детей «Вега», на территории региона появились центры «ИТ-куб», стационарные и мобильные «Кванториумы». Мы понимаем, что дети должны получать образование в комфортных условиях, и сейчас в Амурской области возводится три новых школы», — цитирует Орлова пресс-служба правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 70% бюджетных мест в предстоящие два года будут отданы в регионы. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному посланию РФ.