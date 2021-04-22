Варшава, , 06:45 — REGNUM Решение об ослаблении карантинных мер приняло польское правительство, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 21 апреля на пресс-конференции.

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Ограничения будут отменяться по региональному принципу в соответствии с ситуацией на местах. В Шленском, Дольношленском, Великопольском Лодзинском и Опольском воеводствах сохранится прежний режим.

Решение об ослаблении касается обучения в младших классах, а также работы салонов красоты и парикмахерских.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в мае вакцинацию от COVID-19 начнут прямо на рабочих местах польских предприятий.

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