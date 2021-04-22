Владивосток, , 07:12 — REGNUM Две тактические корабельные ударные группы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели в акватории Японского моря артиллерийские учения в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа на сайте Минобороны РФ.

«Корабельные ударные группы (КУГ), в которые вошли флагман ТОФ — ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», модернизированный фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный» и «Громкий», в полигонах боевой подготовки совместно решали комплексные задачи по уничтожению артиллерийским огнём морских, воздушных и береговых целей», — говорится в сообщении военного ведомства.

Корабли КУГ провели учения по противовоздушной обороне отрядов и уничтожению воздушных целей артиллерийским огнём в заливе Петра Великого. Позднее командоры кораблей подавили артиллерийским огнём скрытые береговые цели условного противника в районе полигона на острове Желтухина.

«Ещё одна совместная стрельба проводилась по большому артиллерийскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников» провёл на полигоне в заливе Петра Великого серию артиллерийских стрельб по береговым целям.

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