Абакан, , 06:44 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 23 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 22 197. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в правительстве региона.

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Выздоровели 14 человек. Общее количество выздоровевших в Хакасии — 21 432 человека. Это 96,5% от числа выявленных носителей вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Хакасии было выявлено 19 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 29 человек.

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