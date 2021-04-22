Ульяновск, , 06:41 — REGNUM В Ульяновской области коронавирус предварительно подтверждён ещё у 80 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

По данным ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 832 241 лабораторное исследование на коронавирус. Тесты прошли 796 020 человек.

По оперативным данным, за последние сутки в Ульяновской предварительно подтверждено 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — всего официально выявлено 52 740 случаев заболевания.

В настоящее время под наблюдением находится 8061 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в конце апреля ведомство начнёт публикацию данных по числу привитых от COVID-19.