Оса, Пермский край, , 06:40 — REGNUM В Осинском районе Пермского края прокуратура выявила нарушение требований законодательства при расселении граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что местная администрация заключила контракт на приобретение квартиры. Заказчик завизировал контракт, а жителю аварийного дома, подлежащего расселению, направил письмо о необходимости переселения в данную квартиру.

Между тем, ка оказалось, в приобретенной квартире имеются трещины на стеклах окон, щели в оконных рамах и в полу, отслоение красочного слоя на потолке и другие недостатки. Квартира не соответствует требованиям договора.

В настоящее время главе администрации Осинского городского округа внесено представление, а в отношении чиновника, подписавшего акт приема-передачи жилого помещения, не соответствующего условиям технического задания, возбуждено административное производство.