Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM Группа злоумышленников напала на прохожих в центре Екатеринбурга. Видеозапись инцидента опубликована в социальных сетях.

Нападение произошло в ночь с 21 на 22 апреля 2021 года. Рядом с торговым центром «Антей» проходила стычка, в которой участвовало несколько парней. Впоследствии участники драки напали на идущих мимо горожан: парня и двух девушек.

Авторы видеозаписи призывают пострадавших обратиться в полицию и пройти медосвидетельствование.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля толпа подростков напала на мужчину в екатеринбургском микрорайоне Семь ключей.

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