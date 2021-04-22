Москва, , 06:35 — REGNUM Главное для меня в выступлении президента России было то, что даже сейчас, в наше не самое простое время, такое огромное внимание уделяется культуре и профессиональному искусству. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил народный артист России, дирижер, скрипач Юрий Башмет:

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«Говорю это не понаслышке, сам провожу огромное количество концертов и фестивалей в российских регионах, а, главное, уделяю огромное внимание подрастающему поколению российских музыкантов, проводя прослушивания во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, проводя многочисленные академии, развивая региональные образовательные центры.

Поэтому для меня, создание Президентского фонда культурных инициатив — огромное и очень важное событие. Россия — это прежде всего многообразная, уникальная и развивающая сегодня культурная среда. Для меня, будущее нашей культуры это и есть будущей самой нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создав президентский фонд культурных инициатив. По словам главы государства, уже в 2021 году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд.

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