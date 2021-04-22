Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Новые обвинения по 43 пунктам предъявлены подозреваемому Ахмаду Алиссе, убившему в марте 10 человек в ходе стрельбы американском городе Боулдер (штат Колорадо). Об этом 21 апреля передал телеканал Fox News.

Помимо обвинений в убийстве указанных людей, ему предвидены обвинения по 33 пунктам покушения на убийство и еще десять, касающиеся незаконного хранения магазинов большой емкости.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Ахмад Алисса открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере. В числе погибших оказался один сотрудник полиции. Позже выяснилось, что преступник имеет судимость за нападение на одноклассника.

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