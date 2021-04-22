Улан-Удэ, , 07:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 948. Об этом утром 22 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 666 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 829 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 317 больных. На амбулаторном лечении находятся 253 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 549 (+43) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 570 (-14) человек.

В реанимации остаются 54 пациента в тяжёлом состоянии (31 — старше 65 лет). В том числе 23 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (15 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 59,8% — из 530 перепрофилированных коек занято 317.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает снижаться. За минувшие сутки здесь выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, что на два случая меньше, чем накануне.

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