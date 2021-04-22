Канберра, , 06:24 — REGNUM Правительство Австралии направило свое предложение о помощи в поисках пропавшей субмарины властям Индонезии, заявила глава австралийского МИД Марис Пэйн в эфире радио ABC.

«Мы очевидным образом очень обеспокоены этими событиями. Это очень серьезное испытание для семей и для всего индонезийского военно-морского флота», — заявила она.

Пэйн добавила, что Австралия готова оказать любую помощь, которая потребуется индонезийским властям. В частности, австралийские власти готовы задействовать свои глубоководные аппараты, а также самолеты ВВС для поиска пропавшей субмарины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в районе острова Бали. На борту субмарины находился экипаж из 53 человек. Отмечалось, что на месте предполагаемого исчезновения подводной лодки обнаружено большое нефтяное пятно.

Читайте ранее в этом сюжете: Подводная лодка ВМС Индонезии пропала возле острова Бали