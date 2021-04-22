Екатеринбург, , 06:46 — REGNUM В Екатеринбурге прошли ночные тренировки военных в рамках подготовки к параду Победы 9 мая 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По площади 1905 года прошли пешие парадные расчёты Центрального военного округа (ЦВО). Всего в репетиции участвовало около 20 парадных подразделений. За музыкальное сопровождение отвечал сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона.

По информации ЦВО, к параду будет привлечено около 2500 человек (1500 — от Минобороны РФ), около 130 единиц военной техники и более 10 летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 года генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые пройдёт в дневное время (7 мая).

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