Буэнос-Айрес, , 06:18 — REGNUM В Аргентине с начала пандемии скончались более 60 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В частности, за минувшие сутки на аргентинской территории умер 291 человек от осложнений COVID-19. Таким образом, общее число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Аргентине выросло до 60 083 человек.

Также за 21 апреля в республике выявили еще 25 932 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 2 769 552 случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечается, что в настоящее время в стране заняты около 65,5% коек в реанимационных отделениях.