Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Поддельные варианты вакцины против коронавирусной инфекции под своим брендом выявила американская фармацевтическая корпорация Pfizer, сообщает газета The Wall Street Journal.

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В частности, случаи вакцинации поддельными препаратами были зафиксированы в Польше и Мексике. В Мексике около 80 человек привились в медучреждении непонятной вакциной, которую выдавали за Pfizer, при этом стоимость укола составляла около одной тысячи долларов США. Позднее на ампулах с вакциной обнаружили поддельную этикетку.

Партию поддельной вакцины обнаружили и в Польше. Там, вероятно, за препарат против COVID-19 пытались выдать лекарство против морщин. Польские власти уже заявили, что препарат до пациентов не дошел.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Роскачество призвало жителей России не приобретать нелегальную вакцину против коронавирусной инфекции в интернете. В ведомстве подчеркнули, что зарубежные вакцины не поставляют в РФ.

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