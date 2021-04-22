Омск, , 06:10 — REGNUM В Омске 21 апреля на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель председателя Омского горисполкома (1971—1986) Павел Лукич Шевченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Власти Омска выражают соболезнования родным и близким Павла Лукича.

Павел Лукич Шевченко родился 8 июня 1926 года. На фронт был призван в 1943 году, служил на воздушной трассе «Уэль-каль — Красноярск». После войны восстанавливал народное хозяйство. В Омском горисполкоме курировал финансово-банковскую систему, общепит, торговлю, пищевую и лёгкую промышленность, бытовое обслуживание, производство товаров народного потребления. Награжден орденом «Знак Почёта», медалями.

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