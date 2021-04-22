Порт-о-Пренс, , 07:12 — REGNUM На Гаити в знак протеста против похищения священников по меньшей мере на три дня 21 апреля закрылись церкви, церковные школы и университеты. Об этом со ссылкой на заявление Конференции католических епископов Гаити сообщает агентство Associated Press.

«Мы, католические епископы Гаити, с большим сожалением видим, что положение наших братьев и сестёр не изменилось, они по-прежнему в руках бандитов… Десять дней в руках похитителей — это слишком долго», — говорится в заявлении священнослужителей.

Ранее сообщалось, что похитители запросили за освобождение священников выкуп в размере $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля неизвестные злоумышленники похитили на Гаити семерых представителей католической церкви. В числе похищенных — двое граждан Франции. Монахиня, которой около 80 лет, и страдающий диабетом священник.

Читайте также: Главная больница Гаити закроется в знак протеста против похищения доктора

Читайте ранее в этом сюжете: На Гаити злоумышленники похитили семерых представителей католической церкви