Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт жителю Екатеринбурга, обвиняемому в поджоге дома, где в пожаре скончались восемь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, подсудимый в нетрезвом состоянии поджёг двухэтажный деревянный жилой дом на улице Омская в Екатеринбурге. В пожаре погибли восемь человек.

Гражданину вменялись преступления по п.п."а»,"е»,"и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершённое общеопасным способом) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Присяжные единогласно признали мужчину виновным. «Также коллегия присяжных единогласно решила, что подсудимый не заслуживает снисхождения», — добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года в Екатеринбурга прошла серия поджогов деревянных жилых домов. Местные жители заявляли, что в совершении злодеяния могли быть заинтересованы застройщики.

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