Москва, , 06:01 — REGNUM Основной этап учений войск Южного военного округа (ЮФО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России пройдет 22 апреля на полигоне Опук в Крыму, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Маневры будут отработаны в целях проверки боевой готовности за зимний период обучения. Полигон Опук расположен в 40 км от города Керчь.

В учениях, помимо ВДВ, будут участвовать подразделения общевойскового объединения, боевые корабли и суда, береговые войска, объединения ВВС и ПВО. Отмечается, что в район маневров выдвинулись корабли Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии ЮВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Черном море более 20 кораблей ЧФ ВМФ России провели совместные учения с экипажами российских штурмовиков Су-25СМ3.

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