Омск, , 05:52 — REGNUM В Омске 21 апреля сто лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Георгию Шайкову. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

С юбилеем ветерана поздравили городские власти. В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями подарок и цветы передали через родственников.

Также Георгия Павловича поздравили ученики школы №95. Они собрались во дворе его дома и исполнили музыкальные композиции военных лет.

Георгий Шайков родился 21 апреля 1921 года в селе Вятка Усть-Ишимского района Омской области. В ряды вооруженных сил был призван в октябре 1940 года. Участвовал в Карело-Финской кампании 1939—1940 годов. Во время Великой Отечественной войны воевал на Северо-Западном фронте. Георгий Павлович был ранен и контужен.

В мирное время работал в Усть-Ишимском райкоме партии. В 1967 году переехал в Омск и стал директором садов оранжерейного хозяйства. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 5 тысяч рублей.

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