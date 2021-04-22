Магадан, , 06:06 — REGNUM В ежегодном послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, как всегда, поднял актуальные для россиян вопросы — большое внимание уделил социальной политике, способствующей развитию здравоохранения, поддержке семей с детьми, малого и среднего предпринимательства, молодежи, прокомментировал председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Читайте также: Инфраструктурные кредиты — знаковое решение: глава Хабаровского края

«Считаю важным, что глава государства высшим приоритетом назвал «сбережение народа России», определив целью рост численности населения и увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Это требует от всех уровней власти укрепления материальной базы здравоохранения и, прежде всего, его первичного звена, ускоренного развития научных инноваций в фармацевтике, расширения программ диспансеризации и профосмотров», — акцентировал председатель Магаданской областной думы.

Сергей Абрамов считает правомерным организовать максимально доступный отдых детей, молодежи и необходимым в ближайшее время законодательно обеспечить 50-процентный возврат стоимости путевок в летние лагеря и частичное возмещение затрат за путешествия по стране.

«Приветствую акцент на поддержке женщин, ожидающих ребёнка, и детей из неполных семей. Актуальным для региона является восстановление рынка труда, помощь малому и среднему предпринимательству и стимулирование частных инвестиций в значимые для территории проекты. На Колыме частично уже сформировано правовое поле для использования новых механизмов по снижению рисков и защите бизнеса в постковидный период», — сказал спикер .

По словам спикера, Магаданская область сможет претендовать на новый ресурс для достижения стратегических целей и благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам успешно реализует национальные проекты.

«Для территории комфортна ставка, не превышающая 3% годовых со сроком погашения до 15 лет. При незначительных объемах займов сумеем получить инфраструктурные кредиты на жилищное строительство и благоустройство населеённых пунктов, реконструкцию библиотек, музеев, домов культуры», — пояснил Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, послание президента РФ Федеральному собранию можно охарактеризовать ёмко: социальная политика, экология, развитие регионов, прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. По-настоящему знаковым для поддержки регионального развития и финансирования строительства является решение относительно инфраструктурных кредитов.