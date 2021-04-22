Ла-Пас, , 05:44 — REGNUM Случаи заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зафиксированы в двух регионах Боливии, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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«По проанализированным результатам анализов четко установлено, что британский вариант распространяется в Боливии», — заявили в пресс-службе.

При этом регионы, где выявлены случаи инфицирования британским штаммом SARS-CoV-2 не называются. Всего в Боливии выявлено более 292 тыс. носителей коронавируса нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались более 12 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили, что некоторые мутации коронавируса нового типа могут не поддаваться действию вакцин. В связи с этим в ВОЗ подчеркнули, что необходимо пресекать распространение инфекции.