Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Сумму в $300 млн дополнительно перечислят Афганистану американские власти в качестве финансовой помощи в 2021 году. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, опубликованном 21 апреля.

Она будет предоставлена через каналы госдепа и агентства США по международному развитию (USAID). Указанные средства пойдут на поддержку экономического роста, развитие системы здравоохранения и сферы образования, а также противодействие коррупции и наркоторговле.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с афганским президентом Ашрафом Гани. Они обсудили стратегию властей США в Афганистане.

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