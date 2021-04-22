Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM В Екатеринбурге скончался человек, попавший под грузовой поезд. Об этом сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Как передаёт портал «Е1», поезд сбил двух людей рядом с железнодорожным вокзалом города. Люди перебегали через пути. Машинист подавал сигнал и применил торможение, но избежать наезда не получилось.

Один из пострадавших (50-летний мужчина) скончался. «36-летняя женщина с различными травмами доставлена в одно из медицинских учреждений города», — сообщили в полиции.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2021 года товарный поезд насмерть сбил женщину на перегоне Богданович — Камышлов.

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