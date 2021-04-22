Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Расследование в отношении полицейского управления американского города Миннеаполис (штат Миннесота) начало министерство юстиции США. Об этом заявил генпрокурор страны Меррик Гарленд 21 апреля на пресс-конференции.

Решение минюста связано с вынесением вердикта бывшему полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в непреднамеренном убийстве чернокожего Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе в мае 2020 года.

По словам Гарленда, сотрудникам ведомства предстоит установить, допускает ли полиция города практику незаконных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил, что в его регионе из-за действий полицейских гибнет слишком большое количество чернокожих. В этот же день американский вице-президент Камала Харрис призвала провести реформу криминальной юстиции США.

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