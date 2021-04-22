Владивосток, , 05:33 — REGNUM Из бюджета Приморья дополнительно направят 200 млн рублей на обеспечение жильём многодетных семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Дополнительное финансирование, одобренное депутатами Законодательного собрания Приморья 21 апреля, позволит приобрести квартиры почти 20 семьям-очередникам, подавшим заявления о предоставлении выплаты в ноябре 2019 года.

С 2018 год право на выплату из краевого бюджета получили многодетные семьи с пятью (более) детьми и семьи с тремя детьми, если один ребёнок имеет инвалидность. За годы реализации закона купить жильё смогли 156 семей.

В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 211,3 млн рублей. Свидетельства на выплату получили 33 семьи, вставшие на учёт в октябре 2019 года. Всего в очереди на улучшение жилищных условий остаются 213 многодетных семей. Более 50 семей справят новоселье смогут уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области власти приняли решение об увеличении объема финансирования единовременной выплаты для многодетных семей, которые выберут деньги вместо земельного участка.