Кито, , 05:40 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено из-за распространения коронавируса ввёл режим чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны. Об этом 21 апреля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня я подписал указ №1291 об объявлении чрезвычайного положения в 16 провинциях. Меры вступают в силу (будут действовать) с 23 апреля, 20:00 до 20 мая, 23:59», — написал Морено.

Новые ограничения подразумевает введение комендантского часа, который по будням будет действовать с 20:00 до 05:00, а также все выходные дни.

Напомним, что в Эквадоре число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 362 843. Умерли за время пандемии 12 795 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Эквадора ввели новые ограничения на перемещения граждан и продажу спиртного в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции.

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