Благовещенск, , 05:18 — REGNUM Реабилитация граждан, переболевшихCOVID-19, профилактика и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкозаболеваниями являются критически важными направлениями, отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он озвучил 21 апреля.

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В своём послании глава государства призвал к активной вакцинации населения от коронавируса. Как рассказал Орлов, в Приамурье привились препаратом «Спутник V» уже более 73 тыс. человек. Охват населения вакцинацией составил 19,4%, что выше общероссийских показателей.

Губернатор Приамурья также отметил значимость поставки новых машин скорой помощи для отдаленных районов области.

«Будет существенно обновлен парк автомобилей скорой помощи. В 2021 году мы ожидаем поступления порядка 20 машин, рассчитываем и на дальнейшую поддержку. Это особенно актуально для наших сельских территорий, расположенных отдаленно», — цитирует пресс-служба правительства Приамурья Василия Орлова.

Как сообщало ИА REGNUM, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 апреля, можно охарактеризовать ёмко: социальная политика, экология, развитие регионов, прокомментировал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.