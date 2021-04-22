Владивосток, , 05:21 — REGNUM Власти Приморья готовят проекты, под которые планируют получить бюджетный кредит по ставке не более 3% годовых. Такую меру поддержки регионов предложил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля.

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«Вселяет уверенность возможность получить кредит на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ, дорожного хозяйства, развитие туризма, строительство социальных объектов в местах комплексной застройки — это позволит снизить стоимость квадратного метра, развивать жилищное строительство. Как только подготовим проекты, которые должны пройти федеральную экспертизу, сразу представим их в правительство России и поэтапно начнем реализовывать», — цитирует пресс-служба правительства Приморья губернатора Олега Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, всё, что мы делаем сейчас в Магаданской области и всё, что запланировали для улучшения качества жизни людей, при поддержке президента Владимира Путина и при поддержке правительства РФ, сможем воплотить в жизнь. Обращение к Федеральному собранию говорит о том, что мы всё делаем правильно, сказал губернатор Колымы Сергей Носов.