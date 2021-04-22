Берлин, , 05:11 — REGNUM Поправки в закон об эпидемиологической защите населения Германии принял бундестаг, 21 апреля сообщается на сайте законодательного органа.

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За принятие документа проголосовали 342 депутата. Еще 250 законодателей высказались против, а 64 — воздержались от голосования. Одобренные поправки усиливают полномочия федеральных властей Германии в вопросе введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Инициатива также будет рассмотрена в бундесрате — палате земель ФРГ, а после поправки должен утвердить немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Берлине прошла акция протеста против введения в Германии ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Полиция задержала более 150 демонстрантов.