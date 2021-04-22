Пекин, , 05:07 — REGNUM Парламент Китая изучит возможность инициирования процесса кодификации экологических законов, законов об образовании и административных законов в этом году, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Об этом свидетельствует ежегодная законодательная повестка дня, обнародованная Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 21 апреля.

Согласно повестке дня, будет рассмотрено 37 новых законопроектов, в том числе пересмотр антимонопольного законодательства, закона о банкротстве предприятий, разработка законов о продовольственной безопасности и социальной помощи.

Еще 17 законодательных законопроектов, представленных в высшие законодательные органы страны, будут продолжать обсуждаться, включая обзоры законов о содействии оживлению сельских районов, безопасности данных и защите персональных данных.