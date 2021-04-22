Благовещенск, , 05:05 — REGNUM Комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 апреля, губернатор Амурской области Василий Орлов особое внимание уделил газификации регионов.

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«Это значимое для Приамурья направление. Так, уже в этом году газ придет в котельную Циолковского. Действует целый план, согласно которому в 2022 году пройдет газификация Свободного. С 2023 года — Благовещенска и Благовещенского района», — цитирует Орлова пресс-служба правительства региона.

До 2030 года в Приамурье планируется подключить к газу 60 котельных и построить 200 км внутрипоселковых газопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители газифицированных населённых пунктов до сих пор живут без газа, они не должны платить за подвод трубопровода к их участку. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 апреля в послании Федеральному собранию.