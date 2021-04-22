Скопье, , 04:52 — REGNUM Решение ввести в Северной Македонии режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, а также наплыва нелегальных мигрантов, принял парламент республики, 21 апреля передал телеканал Sitel.

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Речь идет о территориях в северной и южной частях страны. За указанное предложение проголосовали 92 депутата. Дата и сроки действия режима ЧС не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Северной Македонии достигло 147 618, в том числе новые носители — 672.

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