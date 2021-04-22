Сеул, , 04:52 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 735 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

По его данным, 715 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные носители SARS-CoV-2 прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный показатель с 7 января 2021 года. Тогда в Южной Корее выявили 869 носителей коронавируса. При этом в стране уже второй день подряд выявляют более 700 инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 116 661. Также за минувшие сутки в стране умерли еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 1808 человек.