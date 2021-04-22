Ванкувер, Канада, , 05:41 — REGNUM Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия удовлетворил прошение защиты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу о переносе слушаний о её экстрадиции в США на начало августа. Об этом 21 апреля сообщает телеканал CBC.

Прошение, в котором говорится о необходимости большего времени на обработку новых документов по делу, было подано 19 августа. По решению суда, слушания, по итогам которых будет принято решение о возможной экстрадиции Ваньчжоу в США, возобновятся 3 августа.

Напомним, что канадские правоохранительные органы задержали Ваньчжоу 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу властей США в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря 2018 года суд выпустил Ваньчжоу под залог в размере десять миллионов канадских долларов ($7 млн), обязав проживать в доме её мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу призвали канадский суд освободить свою клиентку в связи с очевидной политизацией дела, превратившей её в «разменную монету» в отношениях между США и Китаем.

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