Сантьяго, , 04:41 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Чили, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах к западо-юго-западу от города Сан-Антонио. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 7,5 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Других подробностей тоже не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Японии. Его очаг находился в префектуре Кагосима на глубине 20 километров. Пострадавших не было.

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