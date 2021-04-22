Тегеран, , 07:55 — REGNUM 21 апреля министр иностранных дел Ирана на встрече со своим пакистанским коллегой призвал улучшить ирано-пакистанское консульское и судебное сотрудничество и заявил, что взаимодействие в этих областях еще больше укрепит отношения двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, находящийся в Иране для проведения встреч с иранскими официальными лицами, провёл переговоры с министром иностранных дел Ирана и побеседовал с ним по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Зариф приветствовал своего пакистанского коллегу и упомянул о годовщинах кончины Мухаммеда Икбала Лахори и шейха Саади 21 марта, отметив: «Тот факт, что Саади поминают в Пакистане, а Икбал очень дорог в Иране, свидетельствует о глубоких культурных связях между двумя народами».

Министр иностранных дел подчеркнул: «После открытия совместного трансграничного терминала Пишин-Манд у нас теперь есть три совместных рынка, и это является признаком сильной воли двух стран к расширению экономических и торговых связей».

Зариф также выразил надежду, что после подписания меморандума о сотрудничестве по созданию приграничных пунктов на всей территории двух стран эти рынки будут созданы в кратчайшие сроки.

Он отметил, что три существующих приграничных рынка и шесть запланированных будут стимулировать приграничную торговлю двух стран и положительно скажутся на благосостоянии народов региона.