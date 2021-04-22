Пекин, , 04:38 — REGNUM Дисциплинарные инспекции и надзорные органы по всему Китаю вынесли наказание пяти чиновникам провинциального или министерского уровня за первый квартал года, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

По данным, опубликованным в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, за этот период было наказано в общей сложности 116 тыс. человек, в том числе 98 тыс. человек, подвергшихся партийному дисциплинарному наказанию.

Дисциплинарные инспекционные и надзорные органы по всей стране получили 837 тыс. жалоб и наводок, обработали 440 тыс. доказательств, связанных с нарушениями, и начали расследования по 135 тыс. делам.

В общей сложности 715 должностных лиц уровня округов и 5000 на уровне уездов также получили наказание за нарушения, говорится в заявлении.