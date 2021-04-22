Тегеран, , 07:55 — REGNUM 21 апреля исполнительный комитет Азиатской футбольной конфедерации (АФК) официально пригласил сборную Ирана для участия в чемпионате мира по футзалу FIFA 2021 (12 сентября — 3 октября). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

У АФК есть два критерия для выбора азиатских команд для участия в чемпионате мира. Один стандарт относится к первым пяти командам последних азиатских соревнований в 2018 году. Второй стандарт основан на балльной системе последних трех азиатских соревнований в 2014, 2016 и 2018 годах.

Азиатская конфедерация объявила три страны, автоматически выбранные в качестве участников соревнований: Иран, Японию и Узбекистан. Оставшиеся две квотные команды будут выбраны в матчах плей-офф из Ирака, Таиланда, Ливана и Вьетнама.

Исполком АФК договорился с комитетом по футзалу и пляжному футболу о ранжировании восьми лучших команд азиатских сборных по очкам. Таким образом, Япония, Оман и ОАЭ станут представителями Азии на чемпионате мира по пляжному футболу FIFA 2021, который пройдет с 19 по 29 августа.