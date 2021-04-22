Тегеран, , 08:01 — REGNUM 21 апреля глава ирано-южнокорейской торговой палаты заявил, что 30 миллионов долларов из заблокированных иранских активов в Южной Корее были выплачены за покупку вакцины от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Танхайи отметил, что, несмотря на сотрудничество между двумя сторонами, в настоящее время проделана небольшая часть работы. «Южная Корея согласилась выплатить один миллиард долларов своего долга Ирану наличными, но до сих пор соглашение не было достигнуто», — сказал он.

Подчеркнув, что венские переговоры по ядерной сделке имеют большое значение, он заявил: «Если это соглашение будет реализовано, то процесс погашения долга Южной Кореи перед Ираном будет ускорен».

В 2018 году семь миллиардов долларов доходов от продажи иранской нефти были заблокированы в двух южнокорейских банках. С тех пор между Сеулом и Тегераном были проведены переговоры по этому вопросу.