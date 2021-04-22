Тегеран, , 08:04 — REGNUM 21 апреля вице-спикер иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде Хашеми встретился и провел переговоры с послом Словацкой Республики в Тегеране Ладиславом Баллеком о расширении двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи Газизаде заявил, что углубление и укрепление дружественных отношений между Ираном и Словацкой Республикой в различных областях, особенно в политическом измерении, играет важную роль в содействии повышению уровня взаимодействия между двумя странами и устранении препятствий на пути развития сотрудничества.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в области экономики, торговли и финансовых обменов имеет большое значение.

«Сотрудничество между здравоохранением и медицинским сектором двух стран в совместной борьбе с пандемией, включая меры по обеспечению вакцинами и обмен необходимым опытом в этой связи, играет важную роль в развитии отношений», — сказал Хашеми.

Посол Словакии в Тегеране, со своей стороны, также подчеркнул необходимость укрепления отношений между парламентами двух стран.

Он отметил, что парламентское взаимодействие и общение между представителями различных комитетов парламентов двух стран, включая комиссии и межпарламентские группы дружбы, играют важную роль в развитии двусторонних отношений, а также продвижении регионального и международного сотрудничества.