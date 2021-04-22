Тегеран, , 08:05 — REGNUM 21 апреля пресс-секретарь иранского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Киануш Джаханпур заявил, что 8 миллионов иранцев будут вакцинированы от коронавирусной инфекции (COVID-19) на втором этапе национальной вакцинации в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«По прогнозам, к концу текущего сезона вакцину на втором этапе плана вакцинации получат 8,3 миллиона человек с целью реализации программы по сдерживанию пандемии COVID-19», — отметил он.

«Первая фаза вакцинации проходит в стране весьма успешно», — сказал Джаханпур, подчеркнув, что с мая Иран начнет вторую фазу плана вакцинации людей старше 64 лет и лиц с основным заболеванием.

«До сих пор никаких серьезных побочных эффектов в области введения отечественных и импортных вакцин не наблюдалось», — заявил он, отметив, что уровень безопасности вакцины Sputnik V превышает 97%.