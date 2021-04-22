Тегеран, , 08:08 — REGNUM 21 апреля посольство Ирана в Москве получило пятую партию российской вакцины «Спутник V», которая включает в себя 620 000 доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что груз будет отправлен в Исламскую Республику рейсом авиакомпании Mahan Air 22 апреля. Джалали отметил, что нынешнее соглашение между Россией и Ираном включает в себя два миллиона доз, при этом Россия должна отправить оставшиеся дозы в ближайшее время.

15 апреля Джалали объявил, что Иран планирует закупить у России 60 миллионов доз вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Этих доз достаточно для вакцинации 30 миллионов человек», — сказал Джалали, отметив, что соглашение было доработано и подписано в ходе переговоров между посольством Ирана в Москве и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке министерства здравоохранения Ирана.

Он также сообщил, что закупленные дозы будут отправлены в Иран с мая по ноябрь.