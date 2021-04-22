Магадан, , 04:31 — REGNUM Всё, что мы делаем сейчас в Магаданской области и всё, что запланировали для улучшения качества жизни людей, при поддержке президента Владимира Путина и при поддержке правительства РФ, сможем воплотить в жизнь. Обращение к Федеральному собранию говорит о том, что мы всё делаем правильно. Нужно больше инициативы, и эта инициатива будет поддержана, сказал губернатор Колымы Сергей Носов, комментируя основные темы послания 21 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Читайте также: Инфраструктурные кредиты — знаковое решение: глава Хабаровского края

«Вопрос поддержки материнства является серьезнейшим для нас. Каждая беременность должна быть на учете. Надо сделать всё, чтобы её сохранить. Это повлечет большую ответственность сотрудников системы здравоохранения. Президент говорил о цифровизации в системе здравоохранения, которая позволит не только оказывать консультации, но и контролировать требуемые регламенты. Благодаря поддержке главы государства заключен контракт на строительство роддома в Магадане. Он будет включать в себя все элементы перинатального центра. Это давнее поручение президента, и я очень рад, что оно будет реализовано. Я встречался с компанией-победителем конкурса на строительство в Москве и обратил внимание, что объект должен быть закончен в конце 2023 года и гарантированно начать работать в 2024 году.

Обновление парка автомобилей скорой помощи идет последовательно и постоянно. В этом году мы должны реализовать проект, на который уже выделены деньги по строительству гаражей для всех наших районных больниц. Таким образом в этом году вопрос сохранения автомобилей и их ремонта будет подтянут», — прокомментировал губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, можно охарактеризовать ёмко: социальная политика, экология, развитие регионов, прокомментировал врио губернатора Хабаровского краяМихаил Дегтярев. По-настоящему знаковым для поддержки регионального развития и финансирования строительства является решение относительно инфраструктурных кредитов.