Тегеран, , 08:11 — REGNUM 21 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что 388 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 67 913. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«С учётом 388 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 67 913», — заявило министерство здравоохранения страны.

Согласно докладу, за последние 24 часа было обнаружено 24 886 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3585 пациентов были госпитализированы. Также отмечается, что 1 823 958 пациентов из общего числа 2 311 813 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения Симы Садат Лари, еще около 5000 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

По ее словам, до сих пор в Иране было проведено 14 739 719 обследований по выявлению смертельно опасного вируса.