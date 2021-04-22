Тегеран, 22 апреля 2021, 08:13 — REGNUM 21 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что единственным решением иранской ядерной проблемы является реализация существующей ядерной сделки (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Выступая на заседании кабинета министров, Рухани заявил, что решение иранской ядерной проблемы заключается в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.
«Для всех, для группы 5+1, Европейского союза и ближневосточного региона очевидно, что сделка должна быть полностью реализована», — отметил иранский президент. Он подчеркнул, что Иран не примет иного соглашения.
«Иран понес сотни миллиардов долларов ущерба из-за незаконных санкций, введенных США за последние четыре года. Данная проблема останется в силе, но главным вопросом сейчас является реализация существующей сделки», — заявил президент.
Рухани также подчеркнул, что США должны снять все санкции, введенные и вновь введенные после того, как они прекратили свое участие в СВПД.