Тегеран, , 08:15 — REGNUM 21 апреля Иран и Пакистан открыли третий трансграничный рынок в Пишин-Манде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами и министр оборонного производства Пакистана Зобайда Джалал приняли участие в церемонии открытия третьего пограничного рынка в Пишин-Манде.

Церемония совпадает с визитом министра дорог и городского развития Ирана Мохаммеда Эслами в южную иранскую провинцию Систан-Белуджистан в присутствии пакистанских официальных лиц. Сообщается, что открытие трансграничных терминалов призвано увеличить транзит и облегчить дорожное движение между Ираном и Пакистаном в рамках углубления двустороннего сотрудничества.

Ранее в декабре 2020 года второй трансграничный рынок Римдан-Габд был торжественно открыт министром дорог и городского развития Ирана Мохаммедом Эслами, министром оборонного производства Пакистана Зобайдой Джалал и другими официальными лицами.